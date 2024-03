OTSEPILT ⟩ Peaminister Kaja Kallas esitleb presidendile uut justiitsministri kandidaati

«Justiitsvaldkonnale on oluline, et justiitsminister oleks juriidilise hariduse või õigusalase taustaga. Madis Timpson seda on ning lisaks on tal ka juhtimiskogemus, mis ministriametis tuleb kindlasti kasuks. Ta on töötanud 7 aastat justiitsministeeriumis ning pikalt juhtinud Viljandi linna. Oma hariduse ja kogemusega on Madis tugev justiitsministri kandidaat,» ütles peaminister Kaja Kallas pressiteate vahendusel.