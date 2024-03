Sotsid liituvad Kõlvarti umbusaldamisega

Sotside Tallinna juhatus otsustas pärast tänast koosolekut, et lõpetab volikogus koostöö Keskerakonnaga ning on sellest ka erakonda teavitanud. «Kaalumise tulemusena jõudsime seisukohani, et usk sellesse, et see koalitsioon saab edasi toimida mõistlikul viisil, et seda usku enam ei ole,» sõnas Ossinovski.