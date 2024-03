Isamaa Tallinna faktsiooni juht: me ei pidurda uue võimuliidu läbirääkimisi, ainuüksi Kõlvarti tagandamisest ei piisa

Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Lauri Läänemets ütles ERRile , et Isamaa pidurdab Tallinna läbirääkimisi. Etteheide on, et Isamaa tahab arutada Tallinna tasemel riigiteemasid, nagu näiteks maksud.

Riigi teemasid siin on. Kui võta niimoodi, et Läänemetsa suurim kriitika puudutab Vene kodanikke valimõiguse kohalikel valimistel, siis Isamaal on mitu ettepanekut. SDE võiksid tulla sisuliselt laua taha sellest rääkima. Maksudega on samamoodi. Kui me teame, et koalitsioon Toompeal plaanib kaotada Reformierakonna ja Keskerakonna kehtestatud 10–protsendilist maamaksu tõusu piirmäära, siis see otseselt mõjutab ka järgmise aasta Tallinna koduomanikke. Peame kokku leppima, et maamaksu tõus ei jõua Tallinna koduomanikeni.