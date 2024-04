Eesti plaanib osta 18 ratastel liikuvsuurtükki ja ehitada uue sõjalaeva

Kaitseminister Hanno Pevkuri (RE) sõnul on ratastel 155 mm kaliibriga suurtükid kõige olulisem relvastuse ost kaitseväe tugevduspaketis. Kokku 18 suurtükist on kavas moodustada eraldi pataljon, mis läheb 1. diviisi otsealluvusse.

Eesti kaitseväel on praegu 24 roomikutel liikuvsuurtükki, samuti 155 mm kaliibriga K9 Kõu, mis on ostetud Lõuna-Korealt. Lepingu järgi tarnitakse neid sealt lähiaastatel veel 12.

«Kaugtulevõime koondub kõik diviisi alluvusse, sest nagunii on diviis see, mis lahinguvälja kujundab,» ütles Pevkur Postimehele. «Et kaugtulevõime oleks kiire ja paindlik, ostamegi lisaks ratastel suurtükke. See suund, see brigaad, kus meil on [sõja ajal] abi vaja, selle toetuse ka saab. Roomikuga väga ei manööverda.»