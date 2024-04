Politsei otsib vangistusest kõrvale hoidvat varast

Mees võib liikuda nii Tallinnas ja ka Ida-Virumaal. Artjom on 176 sentimeetrit pikk ja tugeva kehaehitusega. Tal on sinist värvi silmad ja heledad juuksed.

Sama nimega isikuid on Eestis mitmeid. Otsitav mees on sündinud 1991. aasta 3. jaanuaril. Kui keegi on meest näinud või teavad tema asukohta, palub politsei sellest teada anda numbril 112 või jaana.poldvee@politsei.ee.