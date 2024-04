Teise aseesimehe kohale kandideerimist on kinnitanud Arvo Aller (EKRE) ja Jüri Ratas (Isamaa). Teisipäeval lubas reformierakondlane Jürgen Ligi, et nad kavatsevad anda osad toetushääled Ratasele, et hoida EKRE esindaja eemal riigikogu juhatusest.