SÕLMKÜSIMUS ⟩ Kui kõrgele võivad rallida Eesti hooldekoduhinnad?

Kui palju ta ise hooldekodus elamise eest maksab, ei tihka 90-aastane Kai Ilvest öelda. «Iga kuu näen umbes 1800-eurost arvet. Sealt lähevad summad maha.» Kai räägib, et enne maksis ta koha eest rohkem ja hooldereform on arve maksmisele abiks olnud.

Ka 87-aastane Tiina, kes oma õige nime all rääkida ei soovi, sõnab, et ehkki kogu tema raamatupidamise eest hoolitseb ja arveid näeb tütar, on reform tütre kohustusi kergendanud.