Ossinovski sõnas eile Postimehele, et uus koalitsioon annab võimaluse pöörata Tallinna juhtimises uus lehekülg. «Kahtlemata on kõigil valmisolek hakata väga toimekalt pihta ja mulle tundub, et ka see linnavalitsuse laiem koosseis, arvestades ka teiste erakondade kandidaate, lubab küll ennustada väga head meeskonnatööd ja aktiivselt tulemust,» ütles ta.