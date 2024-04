OTSEPILT JA FOTOD ⟩ Eesti 200 avalikustab Euroopa Parlamendi valimisnimekirja

Eesti 200 esimehe Margus Tsahkna kõne valimiskongressil

Täna käib Eesti 200 välja oma programmi ja nimekirja europarlamendi valimisteks. Meie programm on tulevikku vaatav, uuendusmeelne ning me tahame tugevamat Euroopat. Meie kandidaadid on JAH-inimesed, kes on oma valdkonna eksperdid ning omavad Euro visiooni – pikka plaani Euroopale. Me seisame oma põhiväärtuste eest, milleks on eestimeelsus, uuendusmeelsus ja liberaalsus. Eesti on tugev vaid siis, kui Euroopa on tugev, sest kolmkümmend aastat tagasi otsustasime – me ei ole enam kunagi üksi!

Me elame ajaloolistel hetkedel, kus kaalul on meie põhiväärtuste säilimine ja maailmakord nii, nagu ta peale teist maailmasõda kokku lepiti. Vabadus, demokraatia ja ÜRO harta kehtivus on löögi all. Peame endalt läänemaailmas küsima, kas me oleme nende põhimõtete eest valmis seisma. Mitte teoreetiliselt vaid vajadusel relv käes nii, nagu seda teevad täna ukrainlased. Ukrainlased võitlevad relv käes verd valades mitte ainult oma eksistentsi ja vabaduse eest ning mitte ka ainult meie vabaduse eest, vaid meie asemel. Vabaduse hinda tuntakse siis, kui seda enam ei ole. Meie siin, idarindel, veel mäletame oma perelugude kaudu, mis tähendab olla okupeeritud, tapetud, küüditatud - ilma vabaduseta ning seetõttu oleme me valmis ka selle vabaduse eest seisma. Kuid paljud, kel on olnud õnn vabaduse vilju nautida juba mitmeid põlvkondi, ei saa aru, et vabadus ei ole iseenesestmõistetav, selle eest tuleb seista iga päev. Soovmõtlemine, et elu läheb sõja lõppedes samamoodi edasi nagu enne, on petlik ja väga ohtlik tee. Kahjuks on sellist mõtlemist Euroopas liiga palju.