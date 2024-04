Politsei otsib Tallinnas kadunud 12-aastast Eliiset

Politsei- ja piirivalveamet vahendas, et tüdruku lähedane andis teada, et Eliise ei ole alates 19. aprillist Tallinna kesklinnas asuvasse elukohta naasnud ning tema mobiiltelefon on välja lülitatud. Ta võib liikuda Ülemistel, Sikupillis, Balti jaamas ja kesklinnas.