Lumeolud takistavad kullerite ja kodukande tööd

Omniva Baltikumi logistika- ja kullervõrgu juhi Kristi Unt rääkis, et kõige keerulisemad piirkonnad on Tallinn, Keila ja kaugemad maapiirkonnad, kus perioodika, kirjade ja pakkide kanne toimub kas osaliselt või alles homme. Samuti on kullerite töö tavapärasest keerulisem Viljandimaal.