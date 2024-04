Tervisekassa nõudis tagasi ligi 700 000 eurot

«Tervisekassa järjepidev kontroll on suurendanud partnerite teadlikkust raviarvete täitmisel ja vähendanud põhjendamatute arvete esitamist. Seega näeme positiivset trendi raviasutuste arvete täitmise praktikas,» ütles tervisekassa järelevalve osakonna juht Jelena Kont.

Tervisekassa järelevalve osakond teeb regulaarselt raviarvete andmekogus (standard)päringuid ja andmeanalüüse, et hinnata raviarvetel esitatud andmete õigsust ja põhjendatust ning leida kõrvalekaldeid. Selliselt kontrollitakse, kas tasutud tervishoiuteenuste arved, hüvitatavad soodusretseptid ja töövõimetuslehed on põhjendatult esitatud.

Standardpäringute alusel kontrolliti mullu ligi 32 500 arvet, millest põhjendamatuid arveid oli 3198 summas 170 305 eurot. Tervisekassa viimastel aastatel juurutatud praktika, kus raviasutus saab krediteerida ebaõigesti esitatud jooksva aasta raviarveid ja saab sel moel vabanenud raha kasutada patsientide raviks, on tõhustanud nii Tervisekassa kui ka raviasutuste tööd.

Oluliselt on kasvanud pöördumised seoses töövõimetuslehtede väljaandmise õigsuse ja põhjendatuse kontrollimisega. Kokku kontrolliti 91 kaebuse alusel 252 töövõimetuslehe väljastamise õigsust, mille tulemusel esitati nõuded 72 töövõimetuslehe kohta summas 19 989 eurot.

«Kokkuvõttes võib öelda, et järelevalve tulemusel paraneb raviasutuste osutatud teenuste dokumenteerimise kvaliteet ja tervisekassa hüvitiste väljamaksmise aluseks olevate dokumentide õigsus. On märgata, et paljud tagasinõuded tulenevad sageli raviasutuste tahtmatutest eksimustest, nagu teenuste kodeerimisvead arvetel või teenuste ebatäpne kajastamine. Kui aga tuvastatakse süsteemne ja tahtlik pettus, tehakse leppetrahv, lõpetatakse leping ja vajadusel pöördutakse politsei poole,» kinnitas Kont.