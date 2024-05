EESTI EUROSAADIKUTE TÖÖ Raske «rebaseaja» järel sai Terrasest kaitseteemade prohvet

KOLLEEGI ARVAMUS:

Foto: Euroopa Parlament

Europarlamendi Euroopa Rahvapartei (EPP) fraktsiooni taanlasest poliitikanõunik Lars Ole Løcke ütleb, et Riho Terrase saabumine oli väga värskendav.

«Ta on väga sõnakas. Ta tuli ning ütles kohe, mida ta mõtleb. See oli esimene asi, mida ma märkasin,» meenutab Løcke. «Ma tean, et ta oli Eesti kaitseväe juhataja. Ta paistab olevat harjunud jagama käske ja et neid ellu viiakse. Seda on tunda. Ja see on värskendav.»

Isamaa saadikuga sattus Løcke kokku seetõttu, et vastutab ITRE komisjonis oma grupi saadikute nõustamise eest ja seal kirjutas Terras Euroopa kaitsevõimekuste raportit.

«Mina ütleksin, et eriti nüüd, kus meil on Vene invasioon Ukrainas, on tema sõjaline taust äärmiselt väärtuslik. Tal on sügavad teadmised kaitsest ja sõjaväest. Ta saab selles panustada ja on seda ka teinud,» leiab Løcke.

11 aastat europarlamendis töötanud Løcke ütleb, et talle on jäänud mulje, et Terras tegutseb palju koos teiste Põhjala ja Balti saadikutega. Samuti on näha, et tal on sidemeid mujal idatiival ja ta tunneb vajalikke kaitsevaldkonna inimesi.