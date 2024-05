Kantsler Vseviov Kairos: Venemaa tegevus rahvusvahelise korra lammutamisel ohustab kogu maailma

«Multilateraalne maailmakord, mille keskmes on tugev ÜRO, peab säilima,» ütles Vseviov ja lisas, et ÜRO julgeolekunõukogu reform on seejuures hädavajalik. «Ühelt poolt tuleks reformida julgeolekunõukogu geograafilist koosseisu, teisalt tuleb tagada, et liikmed austaksid ja järgiksid rahvusvahelise õiguse, ÜRO põhikirja ja Rahvusvahelise Kriminaalkohtu põhimõtteid.»