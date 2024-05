Vene kiriku kaitsel, Eesti demokraatia surm ja rumalused pealinnas. Millest Toom ja Kõlvart oma valijatele rääkisid

Nii Jana Toom kui ka Mihhail Kõlvart pühendasid tähelepanu kirikule ja nentisid, et Keskerakond on ainus, kes sel teemal ei vaiki. «Ma arvan, et me oleme ainuke erakond parlamendis, kes ei toeta seda imelikku resolutsiooni Vene õigeusu kiriku kohta, mida neljapäeval arutatakse,» ütles Toom.

Mihhail Kõlvart selgitas kohaletulnutele, et sellel teemal võtavad keskerakondlased sagedamini sõna eestikeelses meedias. Tema sõnul räägib Keskerakond tundlikel teemadel vene valijatega vene keeles harvemini, sest meil on vähem venekeelset meediat. Lisaks on venelaste seas mõistmine ja laiem toetus.

«Me räägime nendel teemadel seal, kus on rohkem kriitikat, rohkem teistsuguseid arvamusi, rohkem rünnakuid ja vastuseisu meile. Seal on vaja tõestada ja vaielda,» ütles Kõlvart. «Mul on väga selge põhimõte rääkida vene ja eesti keeles sama asja. Minu teesid ei muutu suhtluskeelest ega publikust olenevalt.»

Tema sõnul on Vene õigeusu kirikut lihtsam kaitsta vene keeles, kuid olulisem ja õigem on seda teha Eesti meedias ja eesti keeles. «Täna riik mitte lihtsalt kuulutab, et Vene õigeusu kirik Eestis peab katkestama sidemed Moskva patriarhaadiga. Riik sunnib peale, millises suunas peab Eesti õigeusu kirik minema,» ütles poliitik.

Ta rõhutas, et kui riik deklareerib, et Vene õigeusu kirik Eestis peab minema Konstantinoopoli patriarhaadi alla, siis ta sekkub õigeusu kiriku religioossesse valikusse.