Linnavalitsus nimetas ametisse Kesklinna, Pirita ja Põhja-Tallinna vanemad

Alates tänasest, 3. maist juhib Kesklinna linnaosa Sander Andla (RE), Pirita linnaosa Doris Raudsepp (RE) ja Põhja-Tallinna linnaosa Külli Tammur. Kõigi kandidatuurid on heakskiidu saanud ka linnaosakogudelt.

Kesklinna vanem Sander Andla töötas enne linnaosavanemaks asumist Reformierakonna kommunikatsioonijuhina. Samuti on ta töötanud Reformierakonna fraktsiooni nõunikuna riigikogus ja Tallinna linnavolikogus. 2021. aastal valiti ta Tallinna linnavolikokku, kus oli ka Reformierakonna fraktsiooni aseesimees. Alates 2023. aastast õpib ta Tallinna Ülikoolis riigiteaduste erialal.

Sander Andla märkis, et tööpõld saab olema kindlasti lai ning ettevõtmisi, mille abil Kesklinna elukvaliteeti tõsta, kahtlemata jagub. «Alates sellest, et tänavaruum oleks kaasaegne ja kvaliteetne ning arvestaks kõikide liiklejatega. Kuni selleni, et Tallinna vanalinn oleks atraktiivne ettevõtlus-, töö- ja elukeskkond,» lausus Andla.

Pirita linnaosa vanem Doris Raudsepp on omandanud 2020. aastal Sisekaitseakadeemias sotsiaalteaduste magistrikraadi sisejulgeoleku erialal. Tema varasem tööalane tegevus on olnud eraettevõtetes, alates 2020. aasta märtsist on ta töötanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuses juhatuse assistendina.