Kindral Herem: tõenäoliselt on raskemad ajad alles ees

«Venemaa jätkab sõda Ukrainas, on agressiivne nii võimuladviku kui ühiskonna retoorikas, kavandab suurendada sõjaväge ja sõjatööstuse toodangu mahtu,» ütleb Herem aastaraamatu eessõnas ning lisab, et Venemaa jätkab meie suunal tegevust ka hübriidsete vahenditega. Kindral Heremi sõnul on Eesti kaitsevägi ja riik viimased kaks aastat selliseid ohte üsna tõsiselt võtnud ning kaitsevägi on tublisti arenenud. «Tõenäoliselt on raskemad ja keerulisemad ajad alles ees. Kuid rauda, inimesi ja tarkust on meil rohkem kui kunagi varem.»