«Sellest mulle täiesti piisaks,» kinnitas ta. «Et ta tunneks, et tegi midagi valesti. Võib-olla kui ta oleks mulle pärast seda juhtumit mõni päev või ka nädal hiljem kirjutanud, et kuule, väga ebameeldiv oli, väga palun vabandust, et niimoodi käitusin, oleks võib-olla saanud sõbralikult edasi minna. Praegu aga tundsin, et see asi on vaja avalikustada, sest ma pole kindlasti ei esimene ega viimane, kes sellise käitumise ohvriks on langenud.»