Kallas Pariisis: Euroopa peab tegema julgeid otsuseid

«Venemaa agressioon Ukraina vastu on toonud sõja Euroopa südamesse. Sellest ohust ei ole võimalik mööda vaadata. Euroopa peab tegema julgeid otsuseid, et aidata Ukraina võiduni ja jääda ise geopoliitiliselt tõsiseltvõetavaks. Ka Prantsusmaa president Macron ütles oma eelmise nädala Sorbonne’i kõnes, et Euroopa on surelik. See, kas ta sureb, sõltub meie tegudest ja valikutest,» lausus Kallas.