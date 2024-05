JÄRELVAADATAV JA -BLOGI Valitsuse pressikonverentsil annavad aru Kallas, Sikkut, Riisalo ja Võrklaev

Valitsuse pressikonverentsil toodi välja erinevaid positiivseid arenguid, mis on olnud seoses kahekümne aasta möödumisega Euroopa Liidu ja NATOga liitumisest. Peaminister Kaja Kallas tõi välja, et 9. mai on Euroopa päev, mille puhul toimub mitmel pool vahvaid üritusi, koosviibimisi ja tegevusi.

Kallas rääkis pikemalt Euroopa Liidu eelarvepoliitikast, kus on järgmiseks perioodiks vaja Eesti prioriteedid kirja panna. Nendeks on julgeolek, Ukraina toetamine, energia. Valitsus kiitis heaks ka maapõueseaduse eelnõu, mis riigikokku saadeti. See peatab 2025. aasta lõpuni uute põlevkivi kaevandamislubade menetlused. Suuresti on see seotud kliimaneutraalsuse eesmärkide täitmisega.

Valitsus kiitis heaks ka ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu, millega proovitakse selgemaks saada punamonumentide eemaldamise alused avalikust ruumist. Sellega antakse hoonete omanikele õigus soovi korral eemaldada neile kuuluvalt hoonelt punasümboolika. Seadus ei kohusta seda tegema, vaid annab võimaluse.

Valitsus saatis riigikokku ka Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse, millega soovitakse tuua hääletamise vanuse alampiir varasema 18 eluaasta pealt 16 eluaasta peale. Kandideerimiseks muutub miinimumvanus senise 21 asemel 18ks. Sellega proovitakse kaasata enam noori otsustamisse ja arutamisse.