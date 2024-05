Politsei otsib Tallinnas kadunud 40-aastast Kaidot.

Politsei sai laupäeval teate, et Lasnamäel on kadunud Kaido, kes lahkus oma kodust Läänemere teel reede varahommikul ega ole seni naasnud. Selline kadumine ei ole Kaidole tavapärane ning lähedased on tema pärast mures. Mees võib liikuda mõnes pargis, samuti käib ta mõnikord linnast väljas jalutamas.