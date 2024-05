Politsei otsib Tallinnas kadunud 36-aastast Mariat

Maria lahkus laupäeva õhtul raviasutusest Põhja-Tallinnas ja tema asukoht on teadmata. Naine võis liikuda Stroomi ranna või linna suunas, samuti võib ta liikuda Lasnamäel. Politseinikud otsisid Mariat eile õhtul ümbruskonnast ja piirkonda kontrolliti ka politseikoeraga. Samuti on kontrollitud aadresse, kus naine võiks viibida, kuid kahjuks ei õnnestunud Mariat leida.

Naine on ligi 170 cm pikk, keskmise kehaehitusega ja tal on õlgadeni blondid juuksed. Lahkudes oli naisel seljas must jope, jalas mustad püksid ja tossud.