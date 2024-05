Putin tegi mitu vangerdust. Sergei Šoigu, kes on Venemaa kaitseminister olnud 2012. aastast, määrati Putini käskkirjaga juhtima riiklikku julgeolekunõukogu, mida seni juhtis endine FSB juht Nikolai Patrušev.

Šoigul on armeekindrali auaste, Beloussov on tsiviilisik. UNIAN tõi välja, et Andrei Belousov sündis 17. märtsil 1959. aastal, lõpetas ta kiitusega Moskva Riikliku Ülikooli majandusteaduskonna. Aastatel 2013–2020 oli Beloussov presidendi nõunik ning 21. jaanuaril 2020 määrati ta esimeseks asepeaministriks. Peaministri esimese asetäitjana oli ta spetsialiseerunud majandusele. 30. aprillist kuni 19. maini 2020 täitis ta Venemaa peaministri kohuseid.