«Ma arvan, et peaks olema kaks peamist sõjalist eesmärki. Esimene on peatada pealetung Ukraina rahva ja nende infrastruktuuri vastu. Ja teine on kaotatud territooriumi tagasivõitmine ja seda vähemalt alates massilisest sissetungist Ukrainasse 2022. aasta veebruaris. Ukrainale peab pakkuma nii palju materiaalset toetust, kui võimalik ja lõpetama need kahtlemised, et me ei tea, kas anda teile tanke, reaktiivlennukeid või kaugmaasüsteeme,» rääkis sõjaväelane.