Islandi ja Balti riikide välisministrid lähevad Gruusiasse sealset olukorda arutama

Balti riikide ja Põhjamaade välisministeeriumite ühisavaldus Gruusia arengute kohta eelmisel nädalal

«Mullu detsembris Gruusiale ELi kandidaatriigi staatuse andmisega näitas EL, et toetab Gruusia rahva püüdlusi. Gruusiale anti selge tee ühinemiskõneluste alustamiseni ja hiljem Euroopa Liiduga ühinemiseni. Kuid viimasel ajal on Gruusia võimud võtnud murettekitava suuna, mis takistab Gruusia jõudmist Euroopasse.

Praegu Gruusia parlamendis menetletav välisagentide seaduseelnõu ei ole kooskõlas Euroopa normide ja väärtustega. Vastuvõtmise korral võidakse seadust kasutada selleks, et vaigistada meediat ja vabaühendusi, millel on Gruusia ELi liikmesuseni aitamisel ülioluline roll. Gruusia võimude väited, et eelnõu sarnaneb ELi seaduseelnõudega, on põhjendamatud ja eksitavad. Kutsume Gruusia poliitilisi juhte seaduseelnõu vastuvõtmist uuesti läbi arutama.

Otsus ELi liikmesust taotleda on Gruusia ja selle rahva sõltumatu valik. Kui Gruusia soovib Euroopa Liiduga ühineda, on Gruusia võimudel kohustus tingimused täita. Gruusia võimude läänevastane retoorika ähvardab õõnestada Gruusia valitud tulevikku Euroopas. ELi kandidaatriigi staatus anti Gruusiale eeldusel, et täidetakse üheksa nõuet. Praegu ei ole Gruusia võimud nende nõuete täitmisel edusamme teinud.

Meil on suur soov näha Gruusia edu Euroopa ja Euro-Atlandi teekonnal, mida tahab suur enamus Gruusia rahvast. Loodame, et Gruusia valitsus kasutab seda ajaloolist võimalust, mille on loonud uue hoo saanud ELi laienemisprotsess, ja pöördub uuesti rajale, mis viib ELi liikmesuseni.»