Komisjoni esimees Priit Lomp (SDE) selgitas, et kõnnitee kui jagatud ruum tuleb muuta jalakäijasõbralikumaks.

Majanduskomisjoni aseesimees Aleksei Jevgrafov (Keskerakond) märkis, et saab aru muutuste loogikast, kuid osutas, et mootorsõidukijuhile seatav nõue hoida kergliikuril liiklejaga külgvahet on raskesti kontrollitav.