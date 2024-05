Uuring: enamik suuri toidupoode ja tanklaid ei täida prügireegleid

Teeme Ära Sihtasutus ja Praxis viisid läbi uuringu, et anda valitsusele ja avalikkusele ülevaade, millised ettevõtted täidavad ja millised ei täida seadust, mis kohustab plastprügi vähendama.

Pakendiseadus jätab vabad käed toitu ja jooki kaasa müüvatele ettevõtetele, kuidas oma tegevuses ühekordseid pakendeid pidevalt vähendada. Ainus sellise vastutuleku tingimus on, et ettevõtted peavad avaldama selle kohta oma tegevuskava.

«Kuna oleme märganud, et tegevuskava nime all esitatakse vahel vaid ilusaid, aga tühje sõnu, siis palusime Praxisel analüüsida, kes seaduse nõudeid täidavad, kes mitte,» selgitas Teeme Ära SA ekspert Kadi Kenk.

Uuringus hinnati Eesti suurimate toidupoodide ning kohvi kaasamüügiga tegelevate kohvikute ja tanklate tegevuskava. Uuriti, kas on mõõdetavad ja tähtaegadega eesmärgid, kas on selgelt määratletud tegevused, mis eesmärkideni viivad ja kas on olemas seiresüsteem edusammude jälgimiseks.

Üksikud positiivsed näited

Korrektsed või vaid pisipuudustega olid üksnes R-Kioski/Caffeine'i, Alexela ja Maxima tegevuskavad. Kolmest hinnatud etapist kaks olid korrektsed Selveril ja Circle K-l. Üks etappidest oli täiesti puudu Coopil, Lidlil, Rimil ja Terminalil. Avalikku tegevuskava ei olnud üldse Prismal, Hepal ega Kohvipausil.

Kõigile uuritud ettevõtetele saadeti esmase hindamise tulemustega e-kirjad ja võimaldati kahe nädala jooksul anda lisainfot.

Kenk rõhutas, et uuriti absoluutset miinimumi – kas kodulehelt leitavad dokumendid vastavad elementaarsetele tegevuskava nõuetele. «See tähendab, et isegi kui tegevuskavad oleksid korrektsed, siis ilmselt ei piisaks neis kirjeldatud plaanidest, et seaduse nõudeid täita,» nentis Kenk.

«Peamine järeldus ja soovitus igale ettevõtjale on, et tee seadust järgiv plaan, kuidas kiiresti plastprügi tekitamisest vabaned ning avalda see korrektselt kodulehel. Puhas ja jäätmeteta Eesti peaks olema meie kõigi prioriteet,» toonitas Teeme Ära meeskonnaliige.