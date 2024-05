Karise kaitsenõunik: ma pole öelnud, et Eesti on otsustamas üksuste saatmist Ukrainasse

«Minu sõnum on, et Eesti ei ole ühtegi varianti Ukraina abistamiseks kõrvale jätnud, kõik võimalused Ukraina abistamiseks on endiselt arutelu all. Ukraina abistamisel ei tohi ei meil ega meie liitlastel olla piiranguid, sest nende seadmine, et abistame Ukrainat siiamaani ja ei sammugi edasi, aitaks ainult Venemaad agressiooni jätkamisel. Nii on iseenesestmõistetav, et meie ja liitlased analüüsivad erinevaid stsenaariume,» ütles Roll.