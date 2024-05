Rahvusringhääling pidi jalgpalli EM-turniiri näitamiseks minema reservide kallale

ERRi juhatuse esimehe Erik Roose sõnul on eelarvemuudatuste tegemine paar korda aastas tavapärane – viimase kümnendi jooksul on seda tehtud 11 korda –, et oleks võimalik täpsemini mõõta toimetuste kvartaalseid kulusid. Ta lisas, et reservide realt eelmisel kuul sporditoimetusele raha juurde andmine on «tavapärane kontodevaheline liikumine, milleks võõrvahendeid ei lisandu».