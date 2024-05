GALERII Alar Karis väisab Islandi presidendiga Ida-Virumaad

«Eesti ja Island on väga lähedased sõbrad, liitlased ja mõttekaaslased. Meil on hästi meeles Islandi toetus meie iseseisvuse taastamisel,» ütles president Karis kohtumisel.

«Islandi ja Eesti vaheline pikaaegne partnerlus kultuurivallas ja tugevad isiklikud kontaktid kultuuriringkondade vahel on aidanud kaasa kultuurikoostööle, mis hiljuti tõi meile mõlemale olulise auhinna – Euroopa parima dokumentaalfilmi tiitli filmile «Savvusanna sõsarad», oleme selle üle väga uhked.»

«Elades agressiivse naabri kõrval, hindame kõrgelt Islandi panust Balti piirkonna kollektiivkaitsesse,» ütles Karis. «Venemaa ohjeldamiseks on vaja sujuv liitlaste vaheline koostöö igal tasandil.»

Rääkides Ukrainas toimuvast ja agressiooniga kaasnevast ütles president Karis, et peame jätkama toetust ukrainlastele. «Islandi panus on siin märkimisväärne ja hea näide sellest, kuidas abistamiseks kasutatakse kõiki võimalusi,» sõnas Eesti riigipea teisipäevasel kohtumisel.

«Meie julgeoleku jaoks on kõige tähtsam kindlustada Ukraina võit lahinguväljal ning Ukraina tulevik NATOs ja Euroopa Liidus.»

NATO Washingtoni tippkohtumist silmas pidades tõi president Karis Eesti eesmärkidena esile tugeva toetuspaketi Ukrainale, keskendumise Venemaa ohule ning NATO kaitsepositsiooni tugevdamise meie piirkonnas. Ta avaldas heameelt, et Eesti ja Island jagavad neid eesmärke.

Kohtumisel vahetati mõtteid ka kliima, energeetika ja hübriidohtude teemadel. Eesti riigipea märkis, et Island on olnud Eestile eeskujuks taastuvenergia kasutamisel. Samuti on Islandi pidev tähelepanu Arktika ökosüsteemile andnud panuse mitte ainult kliimamuutuste alase teadlikkuse tõstmisel, vaid ka ideede ja koostööprojektide esitamisel parimate lahenduste leidmiseks Arktika kaitsmiseks. Samuti rääkisid presidendid olukorrast Gruusias.