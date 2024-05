Fibenol proovib Tallinnale kallist roheasfalti maha müüa

«Rääkisime nende kogu innovatsiooniteemadest, mitte ainult roheasfaldist, et mida nad teevad ja kas saame mõelda midagi koostöö teemal,» seletas Tallinna abilinnapea Margot Roose (E200). «Olen võtnud innovatsiooni oma lapsukeseks, et just reaalses elus ja linnakeskkonnas testida uusi lahendusi. Näen endal rolli Eesti innovatsiooni sõnumi kandjana, sest kohtun teiste linnade juhtide ja välisdelegatsioonidega ja see on hea võimalus rääkida Eesti innovaatilistest toodetest ja lahendustest. Seetõttu räägin heameelega ettevõtetega ja hoian ennast kursis arengutega.»