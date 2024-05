«Tatjana Lavrova on pikalt tegutsenud erinevates vabaühendustes ja tõestanud ennast suurepärase eestvedaja ja inimeste kaasajana. Tema eestvedamisel on kodanikualgatuste korras parandatud elukeskkonda nii Lasnamäel, Tallinnas ja mujalgi. Inimesena on ta sildade ehitaja erinevate kogukondade vahel, kelle jaoks on oluline võrdsete võimaluste loomine sõltumata inimese sotsiaalsest taustast,» ütles sotsiaaldemokraatide Tallinna piirkonna esimees Madle Lippus.