Sotsid esitasid uustulnuka Lasnamäe linnaosa vanemaks

Lasnamäe vanem oli viimane, kelle uus linnavalitsus ametisse on nimetanud. «Pidime hästi valima ja kaaluma, kes sobiks nii suure linnaosa etteotsa, ja mulle tundub, et oleme leidnud väga hea kandidaadi,» ütles Postimehele SDE Tallinna piirkonna esimees, Tallinna abilinnapea Madle Lippus. «Tatjana on väga pika eestvedamise kogemusega, ta on töötanud mitmetes MTÜdes, kogukonnas tuntud ja tunnustatud kui suurepärane kaasaja. Ta on ka väga empaatiline, kahe kogukonna ühendajana pikka aega toiminud ja toimetanud.»