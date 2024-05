Peaminister ütles hiljem Postimehele, et oli kaitseväe õppusel Kevadtorm pressi ette astumas, kui talle teadet atentaadist Ficole näidati. «See on õudne. Selles mõttes, et Slovakkia on samasugune turvaline ühiskond, nagu Eesti on, et sellised asjad niimoodi saavad juhtuda, on päris hirmutav.»