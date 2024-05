Esimeseks suvekuuks suurt päikest ei lubata

Ühele valgele liistule on ta üles märkinud, millised on olnud ilma poolest eelnevad aastaajad, ning ta sõnas, et tulevat suve saabki ta vastavusse panna just möödunud talvega. «See on enamasti täppi läinud, aga kunagi ei tea sajaprotsendiliselt. Isegi meteoroloogid ei oska vahel isegi sama päeva kohta ilma öelda,» nentis Saidla.