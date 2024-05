FOTO Erakonna Koos juhtfiguur juhib ka Bolti taksot ja teeb sõidu ajal Aivo Petersonile kampaaniat

Kuku raadio ajakirjanikku Indrek Ojametsa tabas teisipäeval Bolti taksoga sõites üllatus, kui Smoli juhitud auto istmetaskus nägi ta Aivo Petersoni reklaamivaid flaiereid. Riigireetmises süüdistatav Peterson on ise praegu kohtu-uurimise ja vahi all, kuid see ei takista teda oma erakonna ainsa esindajana eurovalimistel osalemast.