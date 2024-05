FOTOD Ida-Virumaal on maastikupõleng levinud seitsmele hektarile

Öösel kustutustööd peatati ja täna hommikul alustati uuesti kustutustöid. Põleng on alal kandunud edasi 6–7 hektarile. Päästjad töötavad kolmes töölõigus ja kustutustöödeks on üles pandud voolikuliin. Kustutustöid teevad Jõhvi, Kohtla-Järve, Narva-Jõesuu, Sillamäe ja Iisaku päästjad.

Päästjad paluvad olla kuivas looduses lahtise tulega äärmiselt ettevaatlik. Ainuüksi maikuus on puhkenud 83 metsa- ja maastikutulekahju. Väiksemastki sädemest võib tekkida ulatuslik tulekahju, milles hävib elusloodus ja vara. Võimalusel lükka tule tegemine edasi.

Iga lõkkepõletaja peab tagama, et tuli loodusesse või hoonetele ei leviks. Selleks tuleb teha lõke hoonetest eemale, arvestada tuule suuna ja tugevusega, puhastada lõkkeaseme ümbrus kuivast taimestikust ja piirata see võimalusel kivide või mullaga. Põlevat lõket tuleb valvata ning hoida käepärast esmased kustutuvahendid – näiteks käsikustutid, ämbrid veega või survestatud veevoolik. Mootorsõidukiga sõites peab arvestama, et sõiduki kuumadele osadele langev taimetolm sütib hetkega, samuti võib kuivanud taimestiku või turba süüdata summutist lendav säde.