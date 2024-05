GALERII Lõppes kaitseväe aasta suurim õppus Kevadtorm

«Oleme jälle teinud ära suure töö, mille tulemusena oleme oluliselt paremad, et kaitsta oma rahvast ja riiki. Tänavusel Kevadtormil me harjutasime Eesti pinnal toimuvaid kaitselahinguid. Peamine treenitav üksus oli 2. jalaväebrigaad,» ütles kaitseväe juhataja asetäitja ja õppuse Kevadtorm üldjuht brigaadikindral Andrus Merilo.

Tänavu harjutati Kevadtormil esmakordselt koos päästeameti ja häirekeskusega elanikkonnale ohuteavituse edastamist, mis toetus Ukraina kogemusele – on oluline, et vajalikud süsteemid oleksid Eesti inimeste kaitsmiseks ükskõik millise ohu vastu valmis. Päästeametiga harjutati ka inimeste evakueerimist ohutsoonist, mille läheduses leidsid aset Kevadtormi õppelahingud.

«Sel aastal tänu kohalike elanike vastutulelikkusele oleme suutnud tegutseda Viljandimaal, Pärnumaal, Läänemaal ja ilma kohalike elanike toetuseta selline õppus ei ole ka teostatav,» ütles Merilo. «Arusaadavatel põhjustel me oma treeningaladele ära ei mahu, sest meie üksuste arvukus on nii suur.»

Õppuse ajal tuletati reservväelastele meelde eelnevalt õpitut, harjutati üksuste koostööd ning tutvustati kaitseväe uut varustust ja relvastust. «Õppus Kevadtorm ei ole tehtav ilma reservväelaste täieliku pühendumise ja panuseta, sellepärast et Kevadtormi raames me testime oma sõjaaja valmisolekut, mis tähendab ka seda, et meie üksused moodustuvad suures osas reservväelastest. Seega minupoolsed suured tänusõnad kõikidele reservväelastele, kes meiega liitusid,» ütles Merilo. «Samuti suured tänusõnad kõigile tööandjatele, kes võimaldavad oma inimestel tulla ja Eesti riigikaitsesse panustada.»