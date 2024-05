«Reformierakonna plaan minna kaitsekulude kallale on seda grotesksem, et viimase aasta jooksul on nad kehtestanud maksutõusude kaskaadi. Kõiki neid makse (käibemaks, tulumaks, aktsiisid, suhkrumaks, automaks) on Reformierakond põhjendanud vajadusega investeerida julgeolekusse. Nüüd on juurde tulemas ka nn «laiapindse riigikaitse maks», mis tähendab tegelikult lihtsalt tulumaksu tõusu. Sellele maksukaskaadile vaatamata valmistatakse telgitagustes ette aga kaitsekulude vähendamist. See on järjekordne näide valelikust poliitikast,» kirjutas Terras.