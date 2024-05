Kas Eesti on valmis Venemaa rünnakut tagasi lööma? Neli pilti Kevadtormilt

Sõdurid müttasid metsas ja põldudel, ohvitserid staapides, aga peale nende toimetas sadu vabatahtlikke tagalas. Tavaliselt ei pane viimaseid keegi tähele, aga kui poleks arste, kokki või lapsehoidjaid, laguneks kaitsevägi kiiresti. Eesti on nii väike, et pole ühtki nurgatagust, kus sõja ajal oleks turvaline ja võiks tunda end Venemaa rakettide eest kaitstuna.

Supikatlad kuurortlinnas

Teisipäeval tossasid kahe puudega köetava välikatla korstnad Läänemaa kaitseliidu maja hoovis Haapsalus. Kaheksa naiskodukaitse liiget oli ametis õppustel maakaitset harjutavate kaitseliitlase õhtusöögiga. Kevadtormil oli menüü kaitseväe poolt määratud. Esmaspäeval oli rassolnik, teisipäeval tatrapuder. Tavaliselt võivad kokad ise valida, mida keeta, aga suurõppusel on teisiti. Vägesid juhtiv naiskodukaitse instruktor Svetlana Aug ütles, et tavaliselt teevad nad sõdurisuppi. Millest see koosneb? Sõduritest, kostis Aug.