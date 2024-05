Sõlmküsimus Kelle huve teenib uus kliimaseadus?

Konkreetne näide, mida seaduse koostamisel kaaluti: kas kirjutada Eesti CO2 vähendamise kavadesse sisse ka selliste tehnoloogiate kasutuselevõtt, mida veel olemas polegi või mis on alles katsejärgus? Kui võtta teoreetilised tehnoloogiad arvesse, saaks seada hoopis uhkemad, revolutsioonilisemad ja palju-palju rohelisemad eesmärgid – kliimaaktivistidele see meeldiks. Seadusekavast jäeti need aga välja ja seetõttu on ka CO2 vähendamise eesmärgid tagasihoidlikumad. Samas – viidates Michalile või Kasemetsale – sellevõrra ka realistlikumad ja saavutatavamad.