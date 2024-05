Milline on Lavrova suhtumine pronkssõduri rolli ning selle teisaldamisse? Lavrova vastas, et ta oleks soovinud, et pronkssõduri teisaldamine ei oleks kaasa toonud massirahutusi. Ta ei ole 9. mail pronkssõduri praegusesse asukohta lilli viinud.

ERRist saab lugeda, et «Teeme ära» aktsiooni ajal kirjutas Lavrova kirja Vladimir Putinile. Ta ei olnud kirja ainus kirjutaja. Mis oli kirja sisu? «Mina ei ole kunagi kirjutanud Putinile. Maailmakoristuspäeva jaoks loodi erinevatesse riikidesse kohalikest elanikest toimkonnad, kes pöördusid vastavates riikides tuntud inimeste, sealhulgas poliitikute poole, et nad osaleksid maailmakoristuspäeval,» selgitas Lavrova ja lisas, et kirja kirjutasid Venemaa kodanikud oma presidendile üleskutsena, et ta osaleks maailmakoristuspäeval. «Eesti toimkond, sealhulgas mina, seda ei teinud,» rõhutas Lavrova.