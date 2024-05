President Karis: Eesti toetab Gruusia rahva soovi saada ELi liikmeks

«Gruusia on Euroopa Liidu kandidaatriik ja Gruusia valitsus on andnud oma rahvale lubaduse teha tööd selleks, et riik saaks liituda Euroopa Liiduga. Oleme siiralt mures, kui näeme tegevusi, mis viivad nendest lubadustest kaugemale, pööravad Gruusia eemale Euroopast,» sõnas president Karis.

Ta kinnitas Eesti jätkuvat soovi toetada Gruusiat Euroopa Liiduga ühinemise teel. «Gruusia on taas pöördepunktis ja see on loomulikult rahva valik, millise tee Gruusia valib. Eesti on valmis endiselt toetama teie rahva unistust saada Euroopa Liidu liikmeks,» rõhutas Eesti riigipea Gruusia presidendile.