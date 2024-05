Läänemets: Jana Toom viskus kaitsma Kremli mõjuhoobasid Eestis

«Muudmoodi on raske mõista Keskerakonna aseesimehe plaani Eesti riigi ja meie vägagi põhjendatud julgeolekumurede vastu kohtusse pöörduda,» sõnas Läänemets.

Ta lisas: «Meenutame, et muster on sama. Aasta tagasi asus Keskerakonna aseesimees Eesti-vastase tegevuse pärast riigist välja saadetud proua Paljamari kaitsele. Retoorika oli ka siis, et kiusatakse nõrgemaid.»

Siseminister küsis, miks me räägime patriarhaadi tegevusest kui julgeolekuprobleemist. «Piltlikult öeldes on Kremlil otsetoru kirikuorganisatsiooni kaudu Eestisse. Russki miri mõjutustegevus on ka see, mida ei öelda või otsesõnu ümber ei lükata. Pehme mõjutustegevusega vähendatakse Venemaa rolli Ukraina sõjas, jäetakse mainimata Venemaa roll sõja puhkemisel ning räägitakse rahust Venemaa vajadustest lähtuvalt. Ja meil on probleem, kui kirikuliinis seda mõjutustegevust siin läbi ei lõigata – kui otsesõnu ei lükata ümber valeväiteid, ei parandata, ei öelda, et agressor on Venemaa.»

Läänemets ütles, et on suur vahe, kas luteri kirikus palvetatakse Eesti iseseisvuse eest või Vene õigeusu kirikus palvetatakse Kirilli eest, kelle seisukoht on, et Eesti riiki ei peaks eksisteerima.

«Ja kui otsene alluvus Moskvaga jätkub, jätkub ka mõjutustegevuses osalemine, kasvõi kaudselt või varjatult ning koguduste (tihti pahaaimamatuid) liikmeid kasutatakse lihtsalt Russki miri etturitena,» sõnas Läänemets sotsiaalmeedias.

Keskerakonna juhtiv poliitik, eurosaadik Jana Toom teatas täna, et on leidnud MPEÕKile juristid, kes on valmis kaitsma tema huve vaidluses riigiga. Poliitiku hinnangul on kirik viimane asi, mis on venekeelsele kogukonnale jäänud pärast «vene kooli hävitamist».

Jana Toom kirjutas oma veebis, et MPEÕKiga hakkavad tegelema advokaadibüroo Sirel & Partnerid advokaadid Steven-Hristo Evestus ja Artur Knjazev.

Rahvusringhääling on varem edastanud, et siseministeerium palkas advokaadibüroo Ellex Raidla nõustama ministeeriumi MPEÕKi staatuse ja õigusliku seisundiga seotud küsimustes.

Siseministeeriumi eesmärk on, et nii juriidilised kui ka usulised alluvussidemed Moskvaga lõpetatakse ja MPEÕK ning siinsed kogudused läheks seejärel Konstantinoopoli jutule, kellele allub Eesti Apostliku Õigeusu Kirik.

MPEÕKi alla kuuluvad Kuremäe klooster ja Nevski kogudus, samuti on Eestis kaks piiskopkonda, üks on Tallinna oma ja seda juhib Eestist välja saadetud Eugeni, teine on Narva ja Peipsiveere oma, mida juhib Laatsarus.