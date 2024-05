Kaja Kallas: NATO sõdurite väljaõpetamine Ukrainas ei laienda sõda

Kallas ütles Briti majandusväljaandele Financial Times , et on riike, kes juba Ukrainas sõdureid välja õpetavad, tehes seda omal vastutusel. Kui Vene väed ründaksid seal liitlassõdureid, ei käivitaks see automaatselt NATO 5. artiklit vastastikuse kaitse klauslit, lisas ta.

«Ma ei kujuta kuidagi ette, et kui keegi seal viga saab, siis need, kes on oma väed sinna saatsid, ütleksid, et see on 5. artikkel, pommitame nüüd Venemaad,» rääkis Kallas. «See ei käi nii, see pole automaatne. Nii et need hirmud ei ole põhjendatud.»