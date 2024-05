«Varasem paberlik asjaajamine on muutunud täiesti digitaalseks. Kui varem kulus igal ööl kastitäis printeripaberit ja igale bussijuhile anti paberid liinile minekuks mapiga kaasa, siis täna on kõik vajalikud dokumendid elektroonilised. Need on juhil kas telefonis või sõidukis olevas seadmes. Samamoodi on need dokumendid bussijuhi kohta, mida politsei võib tahta kontrollida, neile bussis QR-koodiga kättesaadavad,» rääkis juhtimiskeskuse juht Tarmo Lai.