Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Lasnamäe osakonna esimeheks valiti Kirill Klaus

«Lasnamäe osakonna juhtimine on vastutusrikas roll ja mul on hea meel, et Kirill Klaus on valmis taaskord sellesse ametisse astuma. Kahtlemata seisab sotsiaaldemokraatidel ees väga suur töö, et muuta Lasnamäe osakond veel tugevamaks. Usun, et Kirill Klausi eestvedamisel on meil võimalik kaasata palju uusi lasnamäelasi Sotsiaaldemokraatliku erakonna tegemistesse,» ütles Tallinna sotsiaaldemokraatide esimees Madle Lippus.