FOTOD JA VIDEO Kallas: Venemaa sanktsioonid peaksid olema seotud ka hübriidrünnakutega

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles pressikonverentsil, et välisministeerium tegeleb Venemaa merepiiri nihutamise plaanide täpsemate asjaolude väljaselgitamisega ning kinnitas, et ka Leedu ja Soomega käib tihe suhtlus.

Kallase sõnul analüüsib välisministeerium kõikvõimalikke samme, arvestades rahvusvahelist õigust. «Merepiire reguleerib ÜRO mereõiguse konventsioon, mille osaline on ka Venemaa ja Venemaa sammud peavad olema kooskõlas selle konventsiooniga. Mereõiguse konventsioon sisaldab sätteid rannikuriikide territoriaalvete piiritlemise, seal hulgas nende ülevaatamise kohta.»

NATO alaline komitee on intensiivistunud hübriidrünnakutele Kallase sõnul juba mai alguses reageerinud ning teemat seal mõistetakse. «Praegu on meil sanktsioonid, mis on seotud Venemaa agressiooniga, aga tegelikult peaks meil olema sanktsioonid, mis on seotud Venemaa hübriidtegevusega.» Ta lisas, et liitlased on pakkunud erinevaid samme, kuid kokkuleppele jõudmiseks peab kõigil olema ühtne arusaam toimuvast. «Väga tihti vaadatakse erinevaid sündmusi nagu isoleeritud sündmustena, kui tegelikult on nad omavahel seotud.»

Miks Venemaa avaldusega oli seotud just Soome ja Leedu Kallas kommenteerida ei osanud ning ütles, et kogu teadmine on tulnud vaid meedia vahendusel ja kindlalt ei saa väita, et Venemaa ühepoolselt merepiiri muuta kavatseb.

Karise sõnul on see üks Venemaa strateegilistest plaanidest. «Isoleerida mõnes mõttes, et ühele teeme, teisele ei tee. See on vana valem – jaga ja valitse, et tekitada konfliktisituatsioone ka meie liitlaste vahel.»

Peaminister sõnas, et julgeolekuasutused teevad täna väga head tööd ja sellised aktid saavad alati lõpuks ka karistuse. Ta rõhutas, et Eestis on turvaline ja selliste hübriidrünnakute eesmärgiks ongi ühiskonna hirmutamine. «Aga tegelikult meie julgeolekuasutustel on väga head inimesed ja väga head tööriistad, et neid asju suures mahus ära hoida,» sõnas ta.

«Paradoksaalsel kombel, mida rohkem selliseid kuritegevusi avastatakse, seda rohkem peaks tekkima kindlus, et me suudame neid avastada ja ka ära hoida,» jätkas Karis Kallase öeldut.

President Alar Karise kutsel kogunes täna pärastlõunal riigikaitse nõukogu, et arutada Venemaa sabotaaži- ja mõjutusoperatsioonidega seonduvat ning eelseisvat Ukraina rahutippkohtumist Šveitsis. Riigikaitse nõukogu on nõuandev organ presidendi juures. Selle koosseisu kuuluvad riigikogu esimees, peaminister, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister ning kaitseväe juhataja. Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.