Naiskodukaitse kutsub huvilisi ohutushoiulaagrisse.

Esimene laager toimub Sinimägedes 1. juunil ning on kakskeelne. Teine laager toimub 20.-21. juulil Männikul Harjumaal.

Laagrite korraldamise eesmärgiks on tõsta inimeste teadlikkust ning valmisolekut erinevateks kriisiolukordadeks. Ohutushoiulaager on hea võimalus saada koolitust eluks vajalikel teemadel. Sarnast laagrit on Naiskodukaitse korraldanud juba kuus korda ning aastate jooksul on kokku koolitatud pea 500 naist üle Eesti.

Laager on osalejatele tasuta ja praktilise suunaga – iga teema juures saab käed külge panna ja kõike ise proovida. Võimalus on harjutada esmaabi andmist, proovida ise tuld kustutada ja õppida, kuidas metsas hakkama saada. Lisaks on osalejatel võimalik piiluda militaarmaailma ehk end maskeerida, proovida, kuidas sõdurid metsas ise süüa teevad, koolitada end sidepidamises, püssi lasta ning ööbida sõduritelgis või sellega tutvuda.

Kuna Sinimägede laager on ühepäevane ning Männiku laager kahepäevane, on programmis pisut erinevusi. Täpsemalt saab laagrite sisuga tutvuda SIIN.

Registreerumine Sinimägede laagrisse lõpeb 22. mail ning Männiku laagrisse 30. juunil.

Naiskodukaitse arendusspetsialisti Elisa Jaksoni sõnul on ohutushoiulaagrid populaarsed. «Huvi laagrite vastu on suur just seetõttu, et sealt saab teadmisi ja praktilisi võtteid esmaabist enesekaitseni või matkatarkustest koduste evakuatsioonivarude soetamiseni. Varasematel aastatel laagris juba osalenud naisi, kes endiselt nende teemade vastu huvi tunnevad, ootame liituma Naiskodukaitsega - organisatsiooni liikmed saavad sarnast väljaõpet juba süvendatult erinevate õppuste ja koolituste käigus,» ütles Jakson.

Laagri korralduses on hoolitsetud ka selle eest, et naistel ei jääks laagris osalemata lapsehoidja puudumise tõttu – osalejad saavad laagrisse kaasa võtta oma 7+ aasta vanused lapsed, kellele on korraldatud ohutusteemalised õppetoad sobivas mängulises võtmes.

Naiskodukaitse on üle-eestiline vabatahtlik naisi koondav organisatsioon, mis annab oma panuse riigikaitsesse ja ühiskonna arengusse läbi Kaitseliidu tegevuses osalemise, kodanike harimise ning isamaaliste traditsioonide hoidmise.

Ühe olulise suunana arendab Naiskodukaitse elanikkonnakaitse valdkonda. Iga Naiskodukaitse liige suudab hädaolukorras ise hakkama saada ja ka teisi aidata. Praeguse seisuga on Naiskodukaitses enam kui 3800 liiget.