Postimees kirjutas esmaspäeval, et Jana Toom teatas, et on leidnud Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirikule (MPEÕK) juristid, kes on valmis kaitsma tema huve vaidluses riigiga. Poliitiku hinnangul on kirik viimane asi, mis on venekeelsele kogukonnale jäänud pärast «vene kooli hävitamist».

Uudist kommenteeris ka siseminister, kes sõnas, et tal on raske mõista Keskerakonna aseesimehe plaani Eesti riigi ja vägagi põhjendatud julgeolekumurede vastu kohtusse pöörduda.

«Kuna riik ühtki kogudust ega kirikuhoonet sulgema ei lähe ja valitsuse soov on katkestada Moskva õigeusu kiriku sidemed Kremliga, siis ainuke, keda Jana Toom kaitsma viskus, on Moskva patriarhaat ja Kremli mõjuhoovad Eestis,» kommenteeris Läänemets.

Ta lisas: «Meenutame, et muster on sama. Aasta tagasi asus Keskerakonna aseesimees Eesti-vastase tegevuse pärast riigist välja saadetud proua Paljamari kaitsele. Retoorika oli ka siis, et kiusatakse nõrgemaid.»

Keskerakond nõuab väidete ümberlükkamist

«Siseminister Lauri Läänemets on esitanud ränki süüdistusi, mis eiravad fakte, sisaldavad otsest valet ning kahjustavad alusetult nii Keskerakonna kui tema liikmete mainet», ütles Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart, kelle sõnul nõutakse sotside esimehelt valeväidete ümberlükkamist.